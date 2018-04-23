Власти РФ выставили на торги два московских НИИ

МОСКВА , 23 апр — РИА Недвижимость. Власти РФ продают два московских научно-исследовательских института, сообщается в пресс-релизе электронной торговой площадки B2B-Center

"Стартовала публичная процедура по поиску покупателей на 100% акций АО «Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности» и 100% акций ОАО «Институт микроэкономики», — говорится в нем.

Ценные бумаги находятся в собственности Российской Федерации. Организатором аукционов является " ВЭБ Капитал", указывается в сообщении.

Как уточняется в нем, институтам принадлежит коммерческая недвижимость в шаговой доступности от станций метро.

В первом случае речь идет о двух первых этажах в бизнес-центре «Электродная», который находится возле станции метро «Шоссе Энтузиастов» на востоке Москвы. Общая площадь помещений — почти 1,3 тысячи квадратных метров.

Во втором — о части шестиэтажного административного здания возле станций метро «Профсоюзная» и «Академическая» на юго-западе Москвы. Общая площадь помещений — 7,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщается в пресс-релизе, Торги осуществляются на понижение.. Начальная цена АО «ЦНИКП» составляет 54,9 миллиона рублей, цена отсечения — 27,4 миллиона рублей. ОАО «Институт микроэкономики» продается за 345 миллионов рублей, цена отсечения — 172,5 миллиона рублей.