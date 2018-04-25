Владимир Жидкин: Шесть крупных заводов в Новой Москве построят инвесторы

Руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин провел ряд переговоров с инвесторами.

Бизнес готов развивать производства на присоединенных территориях, открывать новые заводы и технопарки, участвовать в строительстве социальных объектов. В интервью «ВМ» глава ведомства рассказал, какие проекты готовы реализовать инвесторы в Новой Москве

— Владимир Федорович, присоединенные территории обрастают сетью дорог, в ТиНАО тянут метро, идет бурное развитие инженерной инфраструктуры. Люди все это ценят и ждут запуска каждого такого объекта. Но есть и потребность в социальной зданиях — те, которые ближе горожанам. Школа, детсады, поликлиники. Какое количество социальных объектов сдадите в Новой Москве в этом году?

— Порядка 20, и каждый из вводимых объектов важен для присоединенных территорий. Так, в этом году откроется крупная школа в Летове. Здание на тысячу учащихся станет центром образовательного кампуса. Оно будет иметь форму в виде трех «лепестков». Рядом построят четыре общежития на 560 человек и три общежития квартирного типа для преподавателей. Помимо этого, здесь предусмотрены стадион и площадки для спорта и отдыха. Заработают и новые детские сады.

— Кстати, о новых школах и детсадах: как быстро они заполняются? Не простаивают ли здания?

— До присоединения территорий к Москве люди жили в коттеджных поселках и даже не думали, что можно отвести ребенка в детский сад где-то по близости. Такими крупными коттеджными поселками были Марушкино, Кокошкино и другие. При изменении статуса этих территорий на столичные у жителей появился и набор различных возможностей, в том числе по устройству малышей в детсады. В них идут те, кто раньше жил на дачах, а теперь стали москвичами, и те, кто переезжает в Троицкий и Новомосковский округа. И мы постоянно наращиваем объем вводом социальной недвижимости, столь нужной жителям ТиНАО. Если в прошлом году сдали 6 детских садов, то в этом их будет 11.

— И новые здания построены в основном инвесторами?

— В этом году финансовые вложения разделились примерно пополам: часть денег вложил город, другую — бизнес. Раньше инвесторы вводили большее количество социальных объектов, нежели Москва. Теперь мы сравняли эти показатели.

— То есть инвесторы снизили свою активность по застройке новых территорий?

— Нет, ни в коем случае. Напротив, город наращивает темпы вводимой за счет бюджета социальной недвижимости. Количество квадратных метров, вводимых инвесторами, не снижается.

Изменить отношение

— А пропорция вводимой инвесторами недвижимости меняется из года в год?

— Бизнес так же готов вводить жилье и социальные объекты в составе новых микрорайонов. Но самое главное — меняется не пропорция вводимых квадратных метров (их соотношение есть в нормативах), меняется отношение к застройке присоединенных территорий. В первую очередь в плане создания рабочих мест. Если до принятия правил землепользования и застройки мы говорили инвесторам, что необходимо создавать новые производства, и они без энтузиазма реагировали на наши предложения, то теперь ситуация изменилась. Есть идеи по созданию образовательных кластеров, современных заводов и технопарков.

— Владимир Федорович, давайте подробнее о проектах. Какие заводы могут появиться на территории Новой Москвы?

— Сейчас идут переговоры по строительству молокозавода. Уже найден застройщик, который готов возвести необходимые корпуса. Инвестором выступит крупное сетевое предприятие. Есть и другая идея — построить мясокомбинат. А еще — открыть центр подготовки специалистов сервисных центров Wolksvagen. В планах также крупный завод специй. Расширится площадь и логистического центра «Внуково-логистик». На днях выдадим градостроительный план земельного участка под новую линию.

— А зарубежные инвесторы проявляют интерес к присоединенным территориям Москвы? Готовы реализовать здесь проекты?

— Такой интерес есть. В настоящее время ведем переговоры с китайцами по строительству data-центра в ТиНАО.

Инновационные площадки

— Была речь и о развитии сети технопарков в Новой Москве. Есть ли уже намерения инвесторов начать реализация высокотехнологичных проектов?

— Сеть технопарков расположится вдоль Центральной кольцевой автодороги. Уже есть решение у компании «Абсолют» по строительству технопарка, инвестор получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Уже есть решение по созданию крупного логистического центра «Шишкины луга», свой технопарк хочет построить «А101». Еще один застройщик — «Самолет» — готов начать проект в Остафьево. Около Ватутинок 46-е поле хочет застроить «Инвестирует-траст». Эта крупная площадка также уйдет под созданию технопарка. Еще одна высокотехнологичная площадка может появиться в Санино, около железнодорожной станции. Кроме того, откроется вторая очередь офисного центра Comcity. В новые здания к размещению пригласят IТ-компании.

— То есть инвесторы смотрят и транспортную доступность будущих технопарков?

— Это так. Тем более что мы планируем открыть несколько станций на базе Киевского направления железной дороги. На базе некоторых из них построим транспортно-пересадочные узлы.

— Владимир Федорович, какова этапность реализации проектов?

— В этом году принимаем решения по локализации площадок и утверждению их статуса — индустриального или технопарка. В 2019-м начнем проектирование инженерных коммуникаций и транспортной сети. В это же время начнется формирование пула участников проектов.

— А есть ли решения по расширению территории особой экономической зоны? Все-таки у Новой Москвы потенциал в виде тысяч гектаров есть.

— В настоящее время мы обсуждаем с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства возможность размещения филиала особой экономической зоны. Площадки подбираем в Остафьево или на землях Кузнецовского мясокомбината в поселение Киевское. Транспортная доступность у обеих площадок хорошая.

— А каков предположительный размер обсуждаемой площадки?

— Порядка 20 — 30 гектаров.

Создать образовательные кластеры

— Хорошо. Производства будут, соцобъекты построите, а спортом заниматься где?

— Здесь тоже можно выделить крупные проекты. Например, комплекс «Океанический берег». В его составе — гостиница, спортивный центр, выставочный комплекс. В районе Прокшино предлагается построить крупную спортивную рекреацию: центр будет включать горнолыжные спуски, ледовый дворец и другое. Рядом застройщик намерен построить образовательный кластер. Уже идут переговоры с вузами Москвы. Еще один образовательный кластер может появиться в Ямонтово.

— Владимир Федорович, а какие планы у вузов по переезду в Новую Москву? Они рассматривают такие идеи?

— Часть вузов действительно хочет переехать в Новую Москву. Это даст возможность локализовать проекты по созданию целых университетских кампусов. В этом случае корпуса вузов не будут разбросаны по всей территории столицы. В одном проекте можно соединить учебные и жилые здания, сократив таким образом траты на коммуникации между подразделениями, преподавателями и студентами. Присоединенные территории позволяют это сделать.

Готовность к шестилетию

— В Коммунарке реализуете крупный проект по созданию административно-делового центра. Какие здания в его составе могут заработать в этом году?

— Практически завершены работы по строительству префектур Троицкого и Новомосковского округов в составе административно-делового центра. В здании расположатся также центр госуслуг «Мои документы», ряд подразделений городских ведомств. Свои двери откроет в Коммунарке и один из больничных корпусов.

— А транспортная доступность?

— В этом году запустим сеть подъездных дорог к административно-деловому центру. Появится и станция метро «Столбово», на ее базе проектируем транспортном-пересадочный узел.

— Что начнете строить в 2018-м в составе АДЦ «Коммунарка»?

— В этом году начнем строительство здания полиции — важный объект, который будет работать практически на всю Коммунарку.

— То есть к шестилетию Новой Москвы откроется префектура? А что ещё сдадите к 1 июля?

— Будет введена дорога от поселения Московский до Калужского шоссе. Свои двери распахнут сразу несколько детских садов и школа. В конце мая откроем еще три пожарных депо. Это тоже можно считать хорошим подарком для присоединенных территорий. МЧС будут присутствовать в Кленово, Щербинке и Михайлово-Ярцево. Можно сказать, это большой «урожай» по новостройкам в ТиНАО.

— Если мы говорим о недвижимости, то сразу вопрос: сколько всего квадратных метров сдадите в этом году.

— Около двух миллионов. Жилье из них займет 1,3 миллиона квадратных метров.

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