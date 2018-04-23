Ещё
Дни подготовки и сам праздник: ограничения движения в Казани перед 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дни подготовки и сам праздник: ограничения движения в Казани перед 9 мая 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Глава управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов анонсировал ограничения дорожного движения в городе в преддверие Дня Победы. Так, 3 и 5 мая проезд будет частично закрыт на площади Тысячелетия и Ленинской дамбе — с 18:00 до 22:00. Затем движение по площади закроют7 и 9 мая, с 9:00 до 13:00. В обоих случаях перекрытия нужны для репетиции парада Победы. Кроме того, Азат Абзалов заявил об ограничении движения транспорта по маршруту шествия «Бессмертного полка». 9 мая работа общественного транспорта в Казани будет организована в усиленном режиме. Первые водители выйдут на маршруты в 5:00, а завершится рабочая смена в 00:00. После завершения праздничных мероприятия транспорт будет ждать казанцев и гостей столицы на улице Левобулачной, в районе Кировского переулка, а также у издательства и Ленинской дамбы.
Казанский репортер: последние новости
«Остались детали»: Станция метро «Дубравная», фактически, достроена Ту-95МС. Крылатый «Медведь», переигравший США в Сирии Здание ведического университета Махариши в Казани снесли за несколько часов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение176
У россиян снова попросят денег263
Индия лишила Россию Су-57503
Кейт Миддлтон родила22
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир10
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение