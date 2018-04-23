Дни подготовки и сам праздник: ограничения движения в Казани перед 9 мая 

Глава управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов анонсировал ограничения дорожного движения в городе в преддверие Дня Победы. Так, 3 и 5 мая проезд будет частично закрыт на площади Тысячелетия и Ленинской дамбе — с 18:00 до 22:00. Затем движение по площади закроют7 и 9 мая, с 9:00 до 13:00. В обоих случаях перекрытия нужны для репетиции парада Победы. Кроме того, Азат Абзалов заявил об ограничении движения транспорта по маршруту шествия «Бессмертного полка». 9 мая работа общественного транспорта в Казани будет организована в усиленном режиме. Первые водители выйдут на маршруты в 5:00, а завершится рабочая смена в 00:00. После завершения праздничных мероприятия транспорт будет ждать казанцев и гостей столицы на улице Левобулачной, в районе Кировского переулка, а также у издательства и Ленинской дамбы.