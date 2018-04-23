Летняя навигация откроется во вторник

Во вторник в Москве откроется летняя навигация

Во вторник в столице открывается летняя навигация. По Москве-реке пойдут трамвайчики, любимые туристами и жителями города. Впервые на реке появятся трамваи-кабриолеты на 40 человек, а 12 мая пройдет Парад кораблей. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона.

Сам запуск летней навигации на этот раз пройдет непразднично. В Москве до сих пор холодно, поэтому торжества перенесли на середину мая. Скорее всего, к этому же времени пойдут по Москве-реке и трамвайчики-кабриолеты — их запуск анонсировался еще осенью. Всего их будет десять, каждый вмещает 40 человек, крыша над ними сдвигается. Изначально предполагалось, что плавать на этих судах можно будет по одному билету от достопримечательности к достопримечательности. Но к запуску концепция поменялась — билеты будут продавать на борту. Цена поездки — 500 рублей для взрослого. Это первые новые трамвайчики, построенные за долгие годы для Москвы-реки. Возводили их на турецких верфях. Стоимость каждого — около 90 млн рублей.