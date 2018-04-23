В столице появится сервис навигации по речным маршрутам

В Москве появится новый сервис навигации с использованием речных маршрутов

Новый сервис городской навигации с использованием речных маршрутов планируют запустить в Москве , сообщил журналистам в понедельник руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин

«С прошлого года мы разрабатываем ряд сервисов. Будет запущен сервис, позволяющий выстраивать маршруты передвижения по практически всем внутренним водным путям, появляются электронные карты и электронная навигация», — сказал Елянюшкин.

По его словам, новые электронные сервисы позволяют значительно быстрее заключать договоры. Пользование шлюзами на Москва-реке бесплатное, но навигационная установка носит платный характер, без заключения договоров пройти по внутренним водным путям практически невозможно.