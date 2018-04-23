Назван срок открытия медкластера в Сколково

Медкластер в Сколково уже в ближайшее время примет первых пациентов, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в понедельник.
"В международном медицинском кластере в Сколково построен первый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Кроме того, здесь создан самый современный в России симуляционный центр. Оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля Hadassah. Надеюсь, что они в течение ближайших месяцев закончат обкладку оборудования, комплектацию кадрами этой клиники и примут первых пациентов", — приводит слова Собянина АГН "Москва".