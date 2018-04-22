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Московские власти рассказали о ликвидации последствий урагана
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Московские власти рассказали о ликвидации последствий урагана 

РИА Новости 22 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Штормовой ветер в субботу в Москве повалил порядка 900 деревьев, к настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня, уточнили в пресс-службе.
"Порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены", — добавила мэрия.
Всего в восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Поваленные деревья и перевернутые гаражи — последствия урагана в Москве
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