За езду на самокате в метро будут штрафовать

Пассажиров метро могут начать штрафовать за езду на самокате по платформе

В Мосгордуме предложили ввести штрафы за езду на роликах и самокате по платформам станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). По словам депутата, пассажиры должны соблюдать правила проезда.

Московские власти хотят штрафовать пассажиров метро за езду на самокатах и роликах по платформе, передает агентство "Москва".

"Гражданин, когда покупает билет в метро, соглашается с правилами проезда, а езда на самокатах в метро запрещена. Удобства одних граждан создают дискомфорт большинству пассажиров метрополитена", — сообщил депутат Мосгордумы, заместитель председателя комиссии по безопасности Андрей Шибаев.

Сумма штрафа должна обсуждаться с экспертами. Ранее Шибаев предлагал запустить на эскалаторах в метрополитене звуковое объявление с просьбой не передвигаться по платформам станций на самокатах.