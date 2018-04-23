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За езду на самокате в метро будут штрафовать
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Пассажиров метро могут начать штрафовать за езду на самокате по платформе 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: АГН "Москва"
В Мосгордуме предложили ввести штрафы за езду на роликах и самокате по платформам станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). По словам депутата, пассажиры должны соблюдать правила проезда.
Московские власти хотят штрафовать пассажиров метро за езду на самокатах и роликах по платформе, передает агентство "Москва".
"Гражданин, когда покупает билет в метро, соглашается с правилами проезда, а езда на самокатах в метро запрещена. Удобства одних граждан создают дискомфорт большинству пассажиров метрополитена", — сообщил депутат Мосгордумы, заместитель председателя комиссии по безопасности Андрей Шибаев.
Сумма штрафа должна обсуждаться с экспертами. Ранее Шибаев предлагал запустить на эскалаторах в метрополитене звуковое объявление с просьбой не передвигаться по платформам станций на самокатах.
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