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Время работы МЦД синхронизируют со столичным метро
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Поезда МЦД будут работать в графике Московского метрополитена 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с Московским метрополитеном, поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Пассажиры смогут добраться до отдаленных точек города или до городов Московской области даже ранним утром или поздним вечером», — приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Как уточняется, чтобы движение поездов по МЦД не прекращалось в течение дня, дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночные часы. Сейчас движение электричек на Московской железной дороге прекращается днем, и на некоторых направлениях перерыв длится более двух часов. Уже существующая железнодорожная инфраструктура станет основой для нового пассажирского сервиса — перед запуском первых поездов МЦД пути модернизируют. МЦД свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут.
«МЦД сделает транспорт доступнее для 2,3 млн человек. Два первых диаметра — от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска — запустят уже в следующем году. МЦД будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. С диаметра от Одинцово до Лобни пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На линии от Нахабино до Подольска будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК», — резюмировали в материале.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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