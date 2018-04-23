Время работы МЦД синхронизируют со столичным метро

Поезда МЦД будут работать в графике Московского метрополитена

График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с Московским метрополитеном, поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Пассажиры смогут добраться до отдаленных точек города или до городов Московской области даже ранним утром или поздним вечером», — приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Как уточняется, чтобы движение поездов по МЦД не прекращалось в течение дня, дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночные часы. Сейчас движение электричек на Московской железной дороге прекращается днем, и на некоторых направлениях перерыв длится более двух часов. Уже существующая железнодорожная инфраструктура станет основой для нового пассажирского сервиса — перед запуском первых поездов МЦД пути модернизируют. МЦД свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут.