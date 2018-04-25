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Специалисты ЦОДД встретятся с москвичами в среду
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Специалисты ЦОДД встретятся с москвичами в среду 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы проведет встречи с жителями, горожане смогут задать вопросы о парковках, пешеходных переходах, ограничениях движения и о многом другом, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
«ЦОДД проведет встречи с жителями двух округов Москвы 25 апреля в 19:00. Беседы пройдут по адресам: район Нагорный (ЮАО), Чонгарский бульвар, дом 17; поселение Кленовское (ТиНАО), село Кленово, улица Центральная, строение 1», — говорится в сообщении.
Как поясняется в материале, москвичи смогут обратиться к специалистам ЦОДД с вопросами о парковках, пешеходных переходах, ограничениях движения и многом другом. После общения с горожанами будут решены существующие проблемы в сфере дорожного движения.
«Так, по результатам предыдущих встреч, которые прошли в этом году, на двух улицах города разрешили парковку в ночное время, на четырех — ввели ограничение скоростного режима, а на 14 участках дорог для безопасности граждан обозначили жилую зону», — добавляется в сообщении.
Ранее, 18 апреля, сотрудники ЦОДД встретились с жителями САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО и ЗелАО.
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