В столице высадят 700 тысяч цветов

Цветочные клумбы в Москве займут более 11 тысяч квадратных метров

Цветочные клумбы в Москве займут более 11 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы "Общая площадь цветников составит больше 11 тысяч квадратных метров. Высаживать цветы в природных парках планируется с 20 мая по 20 июня", — говорится в сообщении. Отмечается, что на особо охраняемых природных территориях Москвы (ООПТ), подведомственных ГПБУ "Мосприрода", к концу июня высадят около 700 тысяч цветов. "Ассортимент цветочной рассады представлен 26 сортами. Это однолетние растения ярких сочных цветов, которые украсят ландшафт природных парков. Мы специально выбирали долгоцветущие и неприхотливые виды, которые не требуют какого-то специального ухода и хорошо переносят низкие температуры", — рассказала порталу замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. Согласно сообщению, украсить столицу должны бархатцы, львиный зев, карликовые георгины "веселые ребята" и другие цветы.