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В столице высадят 700 тысяч цветов
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Цветочные клумбы в Москве займут более 11 тысяч квадратных метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цветочные клумбы в Москве займут более 11 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Общая площадь цветников составит больше 11 тысяч квадратных метров. Высаживать цветы в природных парках планируется с 20 мая по 20 июня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на особо охраняемых природных территориях Москвы (ООПТ), подведомственных ГПБУ "Мосприрода", к концу июня высадят около 700 тысяч цветов.
"Ассортимент цветочной рассады представлен 26 сортами. Это однолетние растения ярких сочных цветов, которые украсят ландшафт природных парков. Мы специально выбирали долгоцветущие и неприхотливые виды, которые не требуют какого-то специального ухода и хорошо переносят низкие температуры", — рассказала порталу замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
Согласно сообщению, украсить столицу должны бархатцы, львиный зев, карликовые георгины "веселые ребята" и другие цветы.
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