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В Москве закроют мавзолей
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В Москве закроют мавзолей 

Рамблер 12 часов назад
Фото: ТАСС
Россиян почти месяц не будут пускать в мавзолей Владимира Ленина. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе охраны России.
Также в пресс-службе ФСО отметили, что допуск граждан будет ограничен не только к мавзолею первого председателя правительства СССР, но и к некрополю у Кремлевской стены.
Ограничения продлятся с 23 апреля по 14 мая. В спецслужбе не уточнили их причину.
В середине января президент России Владимир Путин сравнил помещение в мавзолей тела Владимира Ленина с почитанием мощей христианских святых. По его словам, коммунизм «сродни» христианству, а кодекс строителя коммунизма является «сублимацией» Библии и «примитивной выдержкой» из нее, так как в обоих текстах «заложена» свобода, равенство, братство и справедливость.
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