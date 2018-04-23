В Москве закроют мавзолей

Россиян почти месяц не будут пускать в мавзолей Владимира Ленина. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе охраны России.

Также в пресс-службе ФСО отметили, что допуск граждан будет ограничен не только к мавзолею первого председателя правительства СССР, но и к некрополю у Кремлевской стены.

Ограничения продлятся с 23 апреля по 14 мая. В спецслужбе не уточнили их причину.