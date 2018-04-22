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Ураган в Москве повалил почти 1000 деревьев
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Ураган в Москве повалил почти 1000 деревьев 

BFM.RU 21 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Сильный ветер в Москве повалил в субботу около 900 деревьев, к этому времени более 700 из них распилено и вывезено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня. В мэрии уточнили, что от урагана пострадали 30 кровель, все они восстановлены. Всего в восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники.
В столице от сильного ветра в субботу пострадали 17 человек, одна девочка погибла.
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