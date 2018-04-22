После урагана из Москвы вывезли около 1,2 тыс. поваленных деревьев 

Из Москвы убрали 1200 деревьев, рухнувших 21 апреля во время урагана. Сообщение об этом опубликовано в Twitter столичного комплекса городского хозяйства.
Все деревья распилили и вывезли.
Также в сообщении отмечается, что системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали нормально.
Кроме того, по сообщению пресс-службы Центра организации дорожного движения, в Москве продолжаются работы по восстановлению сбитых дорожных знаков и неработающих светофоров, пострадавших от стихии.
Также, как ранее сообщила пресс-служба областного министерства транспорта, с дорог Подмосковья сегодня вывезли более 450 деревьев. Большая часть их обрушилась на западе области. В Можайском районе, городских округах Истра и Руза ураган повалил более 150 деревьев. Кроме того, повреждены 11 дорожных знаков и две автобусные остановки.