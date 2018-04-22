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Около 20 бесплатных экскурсий пройдет в дни фестиваля «Московская весна A Cappella»
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Около 20 бесплатных экскурсий пройдет в дни фестиваля «Московская весна A Cappella» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 20 бесплатных экскурсий-прогулок по «музыкальным» столичным адресам пройдет в дни фестиваля «Московская весна A Cappella», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий.
Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Экскурсии в рамках фестиваля расскажут о музыкантах, живших и работавших в Москве, поведают историю создания музыкальных произведений, покажут места, где обитали персонажи известных опер.
«В программу включены 10 маршрутов, пять из которых — премьерные. Экскурсия «Музыкальная жемчужина Останкино» познакомит с историей парка, усадьбы и ее обитателей, а также даст возможность увидеть места, запечатленные на полотнах Исаака Левитана. Экскурсия «Музыкальная Поварская» — это знакомство с уникальным музыкальным кварталом Москвы. Маршрут «От Малой до Большой Бронной: от Эшпая к Рихтеру» представит малоизвестные факты из жизни музыкантов, которые жили на этих центральных столичных улицах», — говорится в сообщении.
Программа «Музыкальные традиции» выстроена вокруг имен великих музыкантов — Чайковского, Шаляпина, Римского-Корсакова, Стравинского. А экскурсия «Мелодии старого города» проведет по районам, которые когда-то были московской окраиной.
Прогулки организованы экскурсоводами проекта «Гуляем по Москве». Запись на бесплатные прогулки откроется 23 апреля.
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