В Москве выпал снег

Москве в воскресенье во второй половине дня выпал мелкий снег. Как рассказали РИА Новости в центре погоды «Фобос», небольшой снег выпал в столице местами, он будет «очень кратковременным и локальным».

"Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная", — сообщил специалист центра Александр Синенков

По его прогнозу, после захода солнца осадки прекратятся. Температура воздуха — около 4 градусов тепла, ночью ожидается до минус 1 градуса.