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В Москве выпал снег
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В Москве выпал снег 

Вести.Ru 43 минуты назад
В Москве в воскресенье во второй половине дня выпал мелкий снег. Как рассказали РИА Новости в центре погоды «Фобос», небольшой снег выпал в столице местами, он будет «очень кратковременным и локальным».
"Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная", — сообщил специалист центра Александр Синенков.
По его прогнозу, после захода солнца осадки прекратятся. Температура воздуха — около 4 градусов тепла, ночью ожидается до минус 1 градуса.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца дня в воскресенье в Москве и Подмосковье будет ветрено, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. В ночь на понедельник в Москве похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.
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