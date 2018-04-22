Фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллионов человек

Гостями московского фестиваля «Пасхальный дар» стали более 4,7 млн человек. Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства столицы , за время проведения мероприятия удалось собрать 12 миллионов рублей, передает НСН.

По словам Сергея Собянина, все эти деньги будут направлены на помощь больным детям и одиноким пожилым людям.

Градоначальник выразил особую благодарность всем представителям бизнеса, которые перечислили часть выручки от работы на фестивале на благотворительные нужды.