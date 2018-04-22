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Фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллионов человек
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Фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллионов человек 

Газета.Ru 1 час назад
Гостями московского фестиваля «Пасхальный дар» стали более 4,7 млн человек. Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства столицы, за время проведения мероприятия удалось собрать 12 миллионов рублей, передает НСН.
По словам Сергея Собянина, все эти деньги будут направлены на помощь больным детям и одиноким пожилым людям.
Градоначальник выразил особую благодарность всем представителям бизнеса, которые перечислили часть выручки от работы на фестивале на благотворительные нужды.
Напомним, весенний фестиваль «Пасхальный дар» проходил в российской столице с 7 по 15 апреля. В его рамках гости могли посетить инклюзивные спектакли, кулинарные мастер-классы, а также принять участие в спортивных играх и отправиться на бесплатные экскурсии. Всего в городе работало почти 40 площадок благотворительного фестиваля.
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