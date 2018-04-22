Ещё
После урагана Москву накрыли холода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После урагана Москву накрыли холода 

News.ru 1 час назад
На Москву вновь обрушится снег и придут холода после вчерашнего урагана. Уже сейчас на улице всего +3 градуса, по области и вовсе от 0 до +3 градусов.
News.ru: последние новости
Москвичам оставят горячую воду на период ЧМ-2018 На Москву обрушился ураган Кремль закроет двери для туристов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию382
Захарова сообщила хорошую новость301
Масляков резко пригрозил Светлакову115
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»676
Армения подошла к опасной черте125
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение