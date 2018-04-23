На улице Портовой в Калининграде на полгода вводят одностороннее движение

На улице Портовой в Калининграде временно, с 29 апреля, вводится одностороннее движение. Об этом автомобилистов предупреждают в городской администрации.

До октября здесь будут ремонтировать дорожное полотно.

На первом этапе одностороннее движение введут на участке ул. Портовой от ул. Транспортной до ул. Дамбовой 3-й; затем — на участке от ул. Дамбовой 3-й до ул. Железнодорожной, а после — на участке от Ленинского проспекта до ул. Железнодорожной.

При проведении первого и второго этапов работ изменится схема движения автобусного маршрута №4. Его направят по ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова, ул. Транспортной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.