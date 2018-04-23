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На улице Портовой в Калининграде на полгода вводят одностороннее движение
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На улице Портовой в Калининграде на полгода вводят одностороннее движение 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
На улице Портовой в Калининграде временно, с 29 апреля, вводится одностороннее движение. Об этом автомобилистов предупреждают в городской администрации.
До октября здесь будут ремонтировать дорожное полотно.
На первом этапе одностороннее движение введут на участке ул. Портовой от ул. Транспортной до ул. Дамбовой 3-й; затем — на участке от ул. Дамбовой 3-й до ул. Железнодорожной, а после — на участке от Ленинского проспекта до ул. Железнодорожной.
При проведении первого и второго этапов работ изменится схема движения автобусного маршрута №4. Его направят по ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова, ул. Транспортной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.
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