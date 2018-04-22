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Поврежденные ураганом кровли в Москве отремонтируют в течение трех дней
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Поврежденные ураганом кровли в Москве отремонтируют в течение трех дней 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
В течение трех дней в Москве отремонтируют кровли 34 домов, поврежденные ураганным ветром в минувшую субботу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Во время вчерашнего урагана во дворах, парках и на улицах города повалило больше тысячи деревьев. Повреждены кровли 34 домов. До вечера большинство поваленных деревьев должны быть убраны. В течение трех дней отремонтируем кровли», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мэр добавил, что электрообеспечение в ТиНАО уже восстановили. На ликвидации последствий стихии работают больше 2 тысяч человек.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что из-за урагана в столице пострадали 17 человек.
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