Синоптик: Во вторник в Москве снова станет солнечно и тихо

В начале недели в столице будет прохладно, но к концу недели по сообщениям синоптиков «Фобоса» потеплеет и температура вернется к нормальным для этого времени цифрам.

— В понедельник скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду, температура воздуха — 6-8 градусов по Цельсию, — рассказал «ВМ» синоптик Александр Синенков . — А вот во вторник уже будет тихо, солнечно, но еще прохладно, хотя температура повысится до 10-12 градусов.

Со среды поменяется направление ветра и станет юго-западным, температура прогреется до 15 градусов. К конце недели будет облачно с небольшими дождями. Однако погода установится и вернется к нормальным цифрам. которые должны быть в конце апреля.

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