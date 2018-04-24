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Потепление до 12 градусов ожидается в Москве во вторник
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Потепление до 12 градусов ожидается в Москве во вторник 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Москва центр
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Повышение температуры воздуха до 12 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в городе составит от 10 до 12 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем во вторник температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла.
В ночь на среду в столице столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Сохранится южный ветер, а также юго-западный со скоростью до 10 м/с.
В Подмосковье в ночи на среду температура воздуха опустится до 0 — 5 градусов.
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