Потепление до 12 градусов ожидается в Москве во вторник

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Повышение температуры воздуха до 12 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в городе составит от 10 до 12 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Подмосковье днем во вторник температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла.

В ночь на среду в столице столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Сохранится южный ветер, а также юго-западный со скоростью до 10 м/с.

В Подмосковье в ночи на среду температура воздуха опустится до 0 — 5 градусов.