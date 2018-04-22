Обзор московских событий в СМИ за 22 апреля

«Известия» . Недетская доза Можно ли наказывать курящих и пьющих беременных. ссылка

«Известия». Женщина, умевшая любить Какой мы запомним актрису Нину Дорошину . ссылка

«Известия». Гром и молнии По Москве пронесся ураган. ссылка

Газета.Ru . Новые правила метро: Куда девать детскую коляску Минтранс вводит новые правила пользования метрополитеном. ссылка

Комсомольская правда ». Во время урагана в Москве погиб ребенок и 12 человек пострадали На улицах столицы продолжают звучать объявления о сильной грозе. ссылка

«Комсомольская правда». «Н. Дорошина своей искренностью покорила миллионы сердец» — В. Мединский Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования коллегам и близким народной артистки РСФСР. ссылка

«Комсомольская правда». Это еще не все, ветер будет только усиливаться, температура рухнет Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет дальше с погодой в Центральной России . ссылка

Московская правда ». Выставка детского творчества в Царицыно С 22 апреля по 6 мая в Казаковском зале Большого дворца пройдет выставка победителей X Международного фестиваля-конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой петушок». ссылка

«Московская правда». Сказка и картины языческой Руси 25 апреля Московский музыкальный театр «Геликон-опера» в зале «Стравинский» представляет два произведения выдающегося композитора Игоря Стравинского . ссылка

«Вечерняя Москва». Системы жизнеобеспечения в столице работают штатно Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин выразил соболезнования семье девочки, погибшей во время урагана Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что, по уточненным данным, из-за непогоды в столице пострадали 12 человек. ссылка

«Вечерняя Москва». Пусть зацветет сирени город В Московском городском саду «Эрмитаж» прошла акция «Москва — город сирени». ссылка

«Вечерняя Москва». Столичные библиотеки организовали тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь» В Москве стартовала ежегодная социально-культурная акция «Библионочь». ссылка

«Вечерняя Москва». Ненужную технику в утиль сдают сумками В столице прошла акция по приему у населения отслуживших свое и ненужных электроприборов. ссылка

«Вечерняя Москва». Электроснабжение социально значимых объектов московского региона восстановлено Ураганный ветер при грозе вызвал падение деревьев, обрыв линий электропередач и технологические нарушения электроснабжения. ссылка

«RT». С. Собянин: Вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в ТиНАО Вторая волна урагана, обрушившегося на Москву, обесточила десятки трансформаторов в ТиНАО. ссылка