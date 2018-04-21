Ещё
Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время урагана 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Девочку, скончавшуюся от травм в больнице, придавило крышей от конструкции, где мусорные контейнеры стоя. Об этом рассказал очевидец трагедии.
Очевидец рассказал телеканалу «360» подробности о гибели девочки в результате травм, полученных во время урагана.
«Было три девочки, они пострадали. Сейчас уже известно, что одна девочка погибла. Придавило крышей от конструкции, где мусорные контейнеры стоят», — сказал он.
Он добавил, что в настоящее время спасатели разбирают завалы на месте происшедшего.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин на личной странице в Twitter сообщил о том, что в результате урагана в Москве пострадали 17 человек, трое из которых — дети, позже выяснилось, что один ребенок и один мужчина в Подмосковье погибли.
Экстренные службы Москвы занимаются ликвидацией последствий буйства стихии. Однако ожидается вторая волна урагана в ближайшие часы: сильный ветер, резкое похолодание, дождь, который к утру, как обещают синоптики, станет мокрым снегом.
ТК «Звезда»: последние новости
Сорванные штормовым ветром мусорные баки в Москве придавили людей: видео График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за ЧМ-2018 Ждите вторую волну: москвичей предупредили о продолжении мощного урагана
Комментарии  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной26
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина138
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство62
Европа против санкций. Что дальше?123
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США30
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение