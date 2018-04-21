Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время урагана

Девочку, скончавшуюся от травм в больнице, придавило крышей от конструкции, где мусорные контейнеры стоя. Об этом рассказал очевидец трагедии.

Очевидец рассказал телеканалу «360» подробности о гибели девочки в результате травм, полученных во время урагана.

«Было три девочки, они пострадали. Сейчас уже известно, что одна девочка погибла. Придавило крышей от конструкции, где мусорные контейнеры стоят», — сказал он.

Он добавил, что в настоящее время спасатели разбирают завалы на месте происшедшего.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин на личной странице в Twitter сообщил о том, что в результате урагана в Москве пострадали 17 человек, трое из которых — дети, позже выяснилось, что один ребенок и один мужчина в Подмосковье погибли.

Экстренные службы Москвы занимаются ликвидацией последствий буйства стихии. Однако ожидается вторая волна урагана в ближайшие часы: сильный ветер, резкое похолодание, дождь, который к утру, как обещают синоптики, станет мокрым снегом.