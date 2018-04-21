Поезда не ходят по часовой стрелке на МЦК из‑за падения навеса платформы на пути

Ураганный ветер повалил элементы навеса платформы «Локомотив» Московского центрального кольца (МЦК), из-за происшествия приостановлено движение поездов по часовой стрелке, сообщается в аккаунте МЦК в соцсети «ВКонтакте».

Днем в субботу во время урагана в Москве пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось.

«Уважаемые пассажиры! Из-за штормового ветра на остановочном пункте «Локомотив» был частично поврежден навес платформы, элементы которого попали на пути. В связи с этим против часовой стрелки «Ласточки» на участке от «Шоссе Энтузиастов» до «Белокаменной» следуют по временной схеме без остановки для посадки и высадки пассажиров. По часовой стрелке движение поездов приостановлено», — сообщается на сайте.

По предварительной информации, никто не пострадал. Железнодорожники вводят движение поездов в график.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и просим пользоваться альтернативными видами транспорта», — поясняется в сообщении.