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Поезда не ходят по часовой стрелке на МЦК из‑за падения навеса платформы на пути
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Поезда не ходят по часовой стрелке на МЦК из‑за падения навеса платформы на пути 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Ураганный ветер повалил элементы навеса платформы «Локомотив» Московского центрального кольца (МЦК), из-за происшествия приостановлено движение поездов по часовой стрелке, сообщается в аккаунте МЦК в соцсети «ВКонтакте».
Днем в субботу во время урагана в Москве пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось.
«Уважаемые пассажиры! Из-за штормового ветра на остановочном пункте «Локомотив» был частично поврежден навес платформы, элементы которого попали на пути. В связи с этим против часовой стрелки «Ласточки» на участке от «Шоссе Энтузиастов» до «Белокаменной» следуют по временной схеме без остановки для посадки и высадки пассажиров. По часовой стрелке движение поездов приостановлено», — сообщается на сайте.
По предварительной информации, никто не пострадал. Железнодорожники вводят движение поездов в график.
«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и просим пользоваться альтернативными видами транспорта», — поясняется в сообщении.
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