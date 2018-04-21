Поезда на МЦК ходят в штатном режиме

Поезда на Московском центральном кольце ходят в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва"

Железнодорожники убрали с путей на станции Локомотив элементы навеса, сорванные штормовым ветром.

Интервал между поездами соответствует норме. Кроме того, на линию вышли дополнительные "Ласточки".

Ранее сообщалось, что шторм нарушил движение на Московском центральном кольце. На станции Локомотив ветер повредил навес платформы.

Обломки конструкции упали на пути, и поезда, следующие против часовой стрелки от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной, пропускали станцию. По часовой стрелке движение приостановлено. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Столица пережила две волны сильного шторма 21 апреля. В результате разгула стихии пострадали 17 человек, одна девочка погибла. Сообщалось о сотнях поваленных деревьев, поломанных дорожных знаках, сорванных конструкциях.