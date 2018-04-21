Ещё
Поезда на МЦК ходят в штатном режиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезда на МЦК ходят в штатном режиме 

Москва24 14 часов назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Поезда на Московском центральном кольце ходят в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва".
Железнодорожники убрали с путей на станции Локомотив элементы навеса, сорванные штормовым ветром.
Интервал между поездами соответствует норме. Кроме того, на линию вышли дополнительные "Ласточки".
Ранее сообщалось, что шторм нарушил движение на Московском центральном кольце. На станции Локомотив ветер повредил навес платформы.
Обломки конструкции упали на пути, и поезда, следующие против часовой стрелки от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной, пропускали станцию. По часовой стрелке движение приостановлено. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Столица пережила две волны сильного шторма 21 апреля. В результате разгула стихии пострадали 17 человек, одна девочка погибла. Сообщалось о сотнях поваленных деревьев, поломанных дорожных знаках, сорванных конструкциях.
Москва24: последние новости
Парк Горького закрыли вечером 21 апреля из-за опасного усиления ветра Небоскреб высотой в 104 этажа начнут строить в "Москва-Сити" летом Первый участок розовой линии метро в Москве откроют в конце лета
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку253
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»400
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия102
США предложили лишить российского золота694
В Москве объявлено экстренное предупреждение5
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение