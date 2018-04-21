Источник: станцию московского метро «Охотный ряд» проверяют после звонка о минировании

Станцию Московского метрополитена «Охотный ряд» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании. Об этом заявил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение с угрозой взрыва на станции метро «Охотный ряд», — цитирует его ТАСС

Как отмечается, на место выехали представители оперативных служб города.

«Ожидают прибытия кинологов для проверки станции и помещений», — добавил источник.