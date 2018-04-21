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Источник: станцию московского метро «Охотный ряд» проверяют после звонка о минировании
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Источник: станцию московского метро «Охотный ряд» проверяют после звонка о минировании 

RT на русском 36 минут назад
Станцию Московского метрополитена «Охотный ряд» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании. Об этом заявил источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение с угрозой взрыва на станции метро «Охотный ряд», — цитирует его ТАСС.
Как отмечается, на место выехали представители оперативных служб города.
«Ожидают прибытия кинологов для проверки станции и помещений», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что в Москве были эвакуированы сотрудники Министерства иностранных дел из-за сообщения об угрозе взрыва.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что жителю Ижевска грозит до трёх лет лишения свободы из-за сообщения о минировании дома.
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