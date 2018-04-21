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Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия урагана в Москве
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Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия урагана в Москве 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Коммунальные службы Москвы в оперативном режиме ликвидируют последствия урагана в городе, сообщил РИАМО в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. В столице повалены сотни деревьев.
«Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют», — сказал Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время урагана в столице пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось.
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