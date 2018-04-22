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Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев
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Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более тысячи деревьев повалило в субботу в Москве во время урагана, повреждены кровли 34 домов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэрия Москвы сообщила о 900 поваленных сильным ветром деревьях и 30 поврежденных кровлях.
"Во время вчерашнего урагана во дворах, парках и на улицах города повалило больше тысячи деревьев", — написал он в Twitter.
Вчера в городе повалило больше тысячи деревьев. Повреждены кровли 34 домов. До вечера большинство поваленных деревьев должны быть убраны. За три дня отремонтируем кровли. Электрообеспечение в ТиНАО уже восстановили. На ликвидации последствий стихии работают больше 2000 человек.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 апреля 2018 г.
Собянин заявил, что до вечера большинство поваленных деревьев должны быть убраны. В течение трех дней планируется отремонтировать крыши.
Мэр Москвы также сообщил, что электроснабжение в ТиНАО уже восстановили. В работе по ликвидации последствий стихии задействованы больше 2 тысяч человек.
Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.
Поваленные деревья и перевернутые гаражи — последствия урагана в Москве
РИА Новости: последние новости
Собянин рассказал о состоянии пострадавших из-за субботнего урагана Парк Горького закрыли для посещения из-за ухудшения погоды в Москве Движение поездов на МЦК восстановлено
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