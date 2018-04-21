Собянин предупредил о штормовом ветре в Москве 

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы и призвал быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Погода хорошая, но, к сожалению, после обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер. Так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными», — сказал столичный градоначальник.
По данным Гидрометцентра, сегодня после 15:00 ожидается резкое ухудшение погоды. На смену солнцу и 19 градусам тепла придет похолодание и мощные ливни. Возможна гроза с порывами ветра до 25 м/с.
Москвичам рекомендуют не покидать свои дома, в городе продлено штормовое прежупреждение.