Собянин предупредил о штормовом ветре в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы и призвал быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Погода хорошая, но, к сожалению, после обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер. Так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными», — сказал столичный градоначальник.

По данным Гидрометцентра, сегодня после 15:00 ожидается резкое ухудшение погоды. На смену солнцу и 19 градусам тепла придет похолодание и мощные ливни. Возможна гроза с порывами ветра до 25 м/с.

Москвичам рекомендуют не покидать свои дома, в городе продлено штормовое прежупреждение.