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Собянин заявил, что во время урагана погиб ребенок
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Собянин заявил, что во время урагана погиб ребенок
РИА Новости
46 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА В
МОСКВЕ
, ПО УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ, УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 12, ОДНА ДЕВОЧКА ПОГИБЛА — СОБЯНИН
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