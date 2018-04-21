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Парк Горького закрыли для посетителей
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Парк Горького закрыли для посетителей 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве закрыли Парк Горького из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на сайте парка.
Как отмечается, в МЧС России предупредили жителей столицы о непогоде во второй половине дня: в столице ожидается сильный ветер с порывами 25 м/с.
"В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и не находитесь рядом с деревьями", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что территория ВДНХ в Москве закрыта для посещения из-за неблагоприятных погодных условий.
"Территорию ВДНХ закрыли для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют", — говорится в сообщении.
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