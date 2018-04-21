Парк Горького закрыли для посетителей

Москве закрыли Парк Горького из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на сайте парка.

Как отмечается, в МЧС России предупредили жителей столицы о непогоде во второй половине дня: в столице ожидается сильный ветер с порывами 25 м/с.

"В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и не находитесь рядом с деревьями", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что территория ВДНХ в Москве закрыта для посещения из-за неблагоприятных погодных условий.