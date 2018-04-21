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Власти Москвы назвали срок запуска «розовой» ветки метро
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Власти Москвы назвали срок запуска «розовой» ветки метро 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый участок новой Кожуховской линии московского метро могут открыть уже к концу лета. Такие сроки во время субботнего объезда журналистам назвал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Как и анонсировалось ранее, сначала запустят движение между станциями "Некрасовка" и "Косино". На "Косино" будет пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.
"К концу лета мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Например, "Некрасовка" готова на уже на 92 процента", — сказал Хуснуллин. Тяжелее всего стройка идет на "Косино", потому что здесь пересекаются две ветки метро, которые еще нужно соединить с железнодорожной станцией. Там же запланировано строительство здания, где будут отдыхать машинисты. Готовность "Косино" Хуснуллин оценил в 72 процента.
Второй участок "розовой" ветки от "Косино" до "Нижегородской улицы" с пересадкой на Большую кольцевую линию откроют в 2019 году. Как уже писала "РГ", его возводят по испанской технологии большим проходческим щитом: в одном тоннеле навстречу друг другу будут идти два поезда. В общей сложности на линии появится восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
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