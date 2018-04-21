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В конце лета откроется первый участок розовой линии метро в Москве
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В конце лета откроется первый участок розовой линии метро в Москве 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый участок Кожуховской линии московского метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» будет открыт к концу лета текущего года. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Строительство идет хорошими темпами. К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Станция «Некрасовка» готова более чем на 90%, «Косино» — на 70%", — сказал он. По его словам, в строительстве участка задействованы более 5 тыс. строителей. Полностью линию планируют запустить в 2019 году.
Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместится восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».
Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции «Лермонтовский проспект». С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная линия метро столицы — Таганско-Краснопресненская.
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