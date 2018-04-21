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Москвичей предупредили о похолодании и снеге
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Москвичей предупредили о похолодании и снеге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Столичные спасатели попросили горожан быть предельно внимательными из-за похолодания, которое придет в Москву к вечеру 21 апреля. По их прогнозам, в ближайшую ночь может пойти снег, сообщило ИА Nation News со ссылкой на городской главк МЧС.
Резкая смена погоды произойдет во второй половине дня. Ожидается, что дневная температура упадет до шести градусов тепла. Вместе с тем поднимется сильный ветер, порывы которого достигнут 25 метров в секунду. Кроме того, в ночь на 22-е число может начаться мокрый снег, а следом за ним пойдет дождь.
Ночью в Москве ожидается от плюс двух до плюс пяти градусов.
Накануне синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве. По словам специалистов, плохая погода в субботу может стать причиной возникновения стихийных бедствий.
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