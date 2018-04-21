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Мэр Москвы призвал горожан присоединиться к акции «Миллион деревьев»
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Мэр Москвы призвал горожан присоединиться к акции «Миллион деревьев» 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
Сегодня, 21 апреля, стартует 10-й юбилейный сезон «Миллиона деревьев». 1500 деревьев и 50 тыс. кустарников планируется высадить рядом со школами, поликлиниками и другими учреждениями социальной сферы. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
«Москва — самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и другие озелененные территории занимают более половины площади нашего города. Но во многих дворах зелени, к сожалению, не хватает. Присоединяйтесь к акции «Миллион деревьев»», — написал Мэр Москвы на своем персональном сайте.
За последние девять весенних и осенних сезонов в столице было высажено больше 90 тыс. деревьев и 1,9 млн кустарников, молодая зелень появилась в 15 тыс. дворов, добавил Сергей Собянин.
Узнать о дате и времени проведения работ в Вашем дворе можно в письмах электронной почты и на досках объявлений у подъездов.
"Приходите сажать деревья всей семьей. Высаживать деревья — это всегда праздник, особенно для детишек, которые запомнят этот день на всю жизнь", — обратился градоначальник столицы к горожанам.
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