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МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение
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МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Синоптики прогнозируют в Московской области штормовой ветер до 25 метров в секунду и дождь с мокрым снегом. Уже к вечеру резко похолодает, а ночью не исключают заморозков. На дорогах возможен гололёд, отмечает МЧС.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter призвал горожан быть предельно внимательными.
МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
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