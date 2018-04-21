МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют в Московской области штормовой ветер до 25 метров в секунду и дождь с мокрым снегом. Уже к вечеру резко похолодает, а ночью не исключают заморозков. На дорогах возможен гололёд, отмечает МЧС

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter призвал горожан быть предельно внимательными.

МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.