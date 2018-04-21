Три остановки отменят для электричек Курского направления в Москве вечером в субботу

Остановки на столичных платформах «Царицыно», «Москворечье», «Покровская» Курского направления Московской железной дороги отменят после 19:30 в субботу до утра 22 апреля, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«21 апреля после 19:30 будут отменены остановки всех поездов Курского направления в сторону области на остановочных пунктах «Царицыно», «Москворечье», «Покровская». Остановки будут возобновлены в 05:40 утра», — говорится в сообщении.

Для пересадки из метро пассажиры могут воспользоваться Курским вокзалом или платформой «Текстильщики».