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Три остановки отменят для электричек Курского направления в Москве вечером в субботу
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Три остановки отменят для электричек Курского направления в Москве вечером в субботу 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Остановки на столичных платформах «Царицыно», «Москворечье», «Покровская» Курского направления Московской железной дороги отменят после 19:30 в субботу до утра 22 апреля, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.
«21 апреля после 19:30 будут отменены остановки всех поездов Курского направления в сторону области на остановочных пунктах «Царицыно», «Москворечье», «Покровская». Остановки будут возобновлены в 05:40 утра», — говорится в сообщении.
Для пересадки из метро пассажиры могут воспользоваться Курским вокзалом или платформой «Текстильщики».
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