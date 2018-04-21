Два участка улиц перекроют на востоке Москвы в субботу

В субботу из-за съемок фильма на востоке столицы перекроют для транспорта участки Суворовской улицы и 1-го Электрозаводского переулка, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы

«Перекрытия в связи с проведением съемок фильма. Участок 1: Суворовская улица от дома №3 до дома №9, строение 5. Участок 2: 1-й Электрозаводской переулок в районе дома №7», — говорится в сообщении.

На данных участках будут проводить временные перекрытия движения на дубли до 5 минут в субботу с 16:00 до 23:00.