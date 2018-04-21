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Москвичей предупредили о резком похолодании
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Москвичей предупредили о резком похолодании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Солнечная и тёплая погода в Москве в субботу во второй половине дня сменится резким похолоданием, порывистым ветром и ливнями, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Сегодня большую часть дня, до 15.00 мск, из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух успеет прогреться почти до майских значений. Но ближе к вечеру, в районе 16.00-18.00 часов небо закроют мощные кучево-дождевые облака", — сказали РИА Новости в Фобос.
По данным центра погоды, за ними на город обрушатся интенсивные ливни, станет ветрено и прохладно, местами возможна гроза.
"Максимальная температура воздуха в столице +17… +19, по области +15… +20 градусов", — добавил собеседник агентства.
>> Центральная Россия покроется снегом
Ветер в столице ожидается юго-западный, западный, к вечеру с порывами 15-20 метров в секунду.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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