Москвичей предупредили о резком похолодании

Солнечная и тёплая погода в Москве в субботу во второй половине дня сменится резким похолоданием, порывистым ветром и ливнями, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня большую часть дня, до 15.00 мск, из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух успеет прогреться почти до майских значений. Но ближе к вечеру, в районе 16.00-18.00 часов небо закроют мощные кучево-дождевые облака", — сказали РИА Новости в Фобос.

По данным центра погоды, за ними на город обрушатся интенсивные ливни, станет ветрено и прохладно, местами возможна гроза.

"Максимальная температура воздуха в столице +17… +19, по области +15… +20 градусов", — добавил собеседник агентства.

Ветер в столице ожидается юго-западный, западный, к вечеру с порывами 15-20 метров в секунду.