Военная техника прибыла в Москву для участия в параде 9 мая

Колонна военной техники, принимающая участие в параде Победы на Красной, прибыла на временную площадку в столицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.

Механизированная колонна выдвинулась утром в субботу из подмосковного Алабино. Временная площадка для стоянки техники расположена на улице Нижние Мневники на северо-западе города.

Отмечается, что в состав колонны входят автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун". Колонну сопровождает обслуживающая группа из 100 человек.

Помимо этого, в параде примут участие танки Т-34-85, Т-72Б3, БТР "Бумеранг", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".

Накануне заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городская инфраструктура готова к проведению военного парада 9 мая и его репетициям.

В городе закончили ремонт подъездных путей к улице Нижние Мневники, а по маршруту движения техники к Красной площади нанесли временную горизонтальную дорожную разметку.