Восточный вестибюль кольцевой станции московского метро «Белорусская» закроют на два дня

Согласно сообщению официального городского информационного портала Москвы , 21 и 22 апреля восточный вестибюль кольцевой станции метро «Белорусская» закроют для входа и выхода пассажиров.

Ограничение введут для проведения ремонтных работ подуличного перехода, администрация метрополитена специально выбрала ближайшие выходные. В эти дни пассажиропоток значительно меньше обычного.

Сама станция продолжит работать. Попасть на нее можно будет через западный вестибюль или через станцию на Замоскворецкой линии.

Для удобства пассажиров в районе ремонтных работ будут дежурить сотрудники метрополитена, которые помогут всем быстрее сориентироваться.

Сообщается, что в понедельник восточный вестибюль снова заработает в прежнем режиме.

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