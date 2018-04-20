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Восточный вестибюль кольцевой станции московского метро «Белорусская» закроют на два дня
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Восточный вестибюль кольцевой станции московского метро «Белорусская» закроют на два дня 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Согласно сообщению официального городского информационного портала Москвы, 21 и 22 апреля восточный вестибюль кольцевой станции метро «Белорусская» закроют для входа и выхода пассажиров.
Ограничение введут для проведения ремонтных работ подуличного перехода, администрация метрополитена специально выбрала ближайшие выходные. В эти дни пассажиропоток значительно меньше обычного.
Сама станция продолжит работать. Попасть на нее можно будет через западный вестибюль или через станцию на Замоскворецкой линии.
Для удобства пассажиров в районе ремонтных работ будут дежурить сотрудники метрополитена, которые помогут всем быстрее сориентироваться.
Сообщается, что в понедельник восточный вестибюль снова заработает в прежнем режиме.
В Стамбульском метрополитене мужчина провалился внутрь вышедшего из строя эскалатора. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube. На кадрах видно, как мужчину буквально «зажевало» внутрь огромного механизма.
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