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На станции «Рассказовка» появится виртуальная библиотека
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На станции метро «Рассказовка» появится виртуальная библиотека с QR-кодами 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
Станция метро «Рассказовка» превратится в настоящую библиотеку — на колоннах в виде ящиков картотеки нанесли названия литературных произведений, фамилии авторов и QR-коды, с помощью которых пассажиры станции смогут скачать электронную версию понравившегося произведения на свое устройство. Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы.
«В виртуальной библиотеке содержится более 2,5 тысячи произведений», — пояснил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Отмечается, что строительство станции находится на завершающей стадии. В данный момент идет монтаж архитектурного освещения, ведутся работы на поверхности станции.
Открыть станцию метро «Рассказовка» планируется весной 2018 года. Ее запустят вместе с другими станциями Калининско-Солнцевской линии метро — «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».
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