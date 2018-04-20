На станции «Рассказовка» появится виртуальная библиотека

На станции метро «Рассказовка» появится виртуальная библиотека с QR-кодами

Станция метро «Рассказовка» превратится в настоящую библиотеку — на колоннах в виде ящиков картотеки нанесли названия литературных произведений, фамилии авторов и QR-коды, с помощью которых пассажиры станции смогут скачать электронную версию понравившегося произведения на свое устройство. Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

«В виртуальной библиотеке содержится более 2,5 тысячи произведений», — пояснил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Отмечается, что строительство станции находится на завершающей стадии. В данный момент идет монтаж архитектурного освещения, ведутся работы на поверхности станции.

Открыть станцию метро «Рассказовка» планируется весной 2018 года. Ее запустят вместе с другими станциями Калининско-Солнцевской линии метро — «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».