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Старые покрышки, одежду, батарейки можно будет сдать на переработку в Авиапарке
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Старые покрышки, одежду, батарейки можно будет сдать на переработку в Авиапарке 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Партнерский материал
С 22 по 29 апреля в торговом центре АВИАПАРК пройдет экологическая акция, приуроченная к международному дню Земли. Здесь будут принимать на переработку от автомобильных покрышек до кофейных капсул. Отдав ненужное, участники акции получат подарки и бонусы от партнеров. После завершения акции, все собранные вещи будут отправлены на эко-переработку.

ОБ АКЦИИ

22 апреля во всем мире отмечается международный день Земли. Цель праздника — обратить внимание на экологические проблемы, происходящие вокруг. На протяжении недели АВИАПАРК станет местом, где будут принимать использованные батарейки, автомобильные шины, полиэтиленовые пакеты, кофейные капсулы, одежду, а также мелкую бытовую технику.

ОДЕЖДА

Каждый год на свалке оказываются тонны ненужной одежды и текстиля, но более 95% из них может быть использовано повторно или переработано.
Примите участие в эко-неделе! Приносите ненужную вам одежду и текстиль любых брендов и в любом состоянии в магазин H&M — они будут направлены на повторное использование или переработку. За каждый пакет с ненужной одеждой вы получите купон на скидку 15% (на одну вещь в чеке на ваш выбор). Пакеты с ненужными вам вещами можно сдать на женской и детской кассах магазина. Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина H&M.

БАТАРЕЙКИ

Зачастую батарейки вместе с другими отходами вывозятся на свалки, где при разложении выделяют тяжелые металлы — от свинца до ртути. Разлагаясь в течение 100 лет, они отравляют почву и проникают в грунтовые воды. Ущерб можно значительно уменьшить, если подойти к вопросу утилизации более ответственно.
Посетители АВИАПАРКА смогут сдать использованные батарейки в специальные двухметровые контейнеры, установленные на 1 этаже, в зоне центрального атриума ТЦ (возле аквариума и на стойке информации АВИАПАРКА). Заметить такой контейнер несложно — он будет выполнен в форме двухметровой батарейки с информацией об условиях и партнерах акции. Кроме того, сдать использованные батарейки можно в магазине Media Markt.

ПОКРЫШКИ

Помимо батареек будет осуществляться прием автомобильных покрышек. Сегодня из общего числа всех покрышек в мире перерабатывается лишь около 20%, при этом по степени вреда для экологии они отнесены к четвертому классу опасности. Пункт приема использованных покрышек расположится в зоне картинга на первом парковочном уровне торгового центра (зеленая зона). Сдав покрышки, все участники смогут получить спецпредложение от партнера акции — Forza Karting, который предоставит скидку 30% на заезды. За один раз можно сдать до 4 покрышек.

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

В период проведения акции можно утилизировать технику без ущерба для экологии. Когда прибор выходит из строя, люди чаще всего просто выбрасывают его в мусорный контейнер. Остатки материалов, из которых состоит устройство, попадают в почву и в процессе распада выделяют вещества, приносящие вред
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