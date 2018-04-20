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Горожане решили, какие объекты включить в программу Дней исторического и культурного наследия
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Горожане решили, какие объекты включить в программу Дней исторического и культурного наследия 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Жители столицы помогли составить программу Дней исторического и культурного наследия. В соответствующем голосовании на портале «Активный гражданин» поучаствовало более 200 тысяч человек.
Активнее всего люди голосовали за памятники архитектуры ВДНХ (проспект Мира, 119), их выбрало 32,60%. Вторым по популярности вариантом стала бывшая городская усадьба Вяземских-Шереметевых Остафьево — свои голоса за нее отдали 19,64% участников голосования. Оба объекта были включены в программу Дней исторического и культурного наследия.
Отметим, ежегодно в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест, который отмечается 18 апреля, и Международному дню музеев (18 мая). В этом году для участников распахнут двери московские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры; также горожане смогут совершить прогулки в сопровождении гидов по исторический районам столицы. Всего запланировано более 300 экскурсий по 65 памятникам архитектуры.
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