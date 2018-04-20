Горожане решили, какие объекты включить в программу Дней исторического и культурного наследия

Жители столицы помогли составить программу Дней исторического и культурного наследия. В соответствующем голосовании на портале «Активный гражданин» поучаствовало более 200 тысяч человек.

Активнее всего люди голосовали за памятники архитектуры ВДНХ (проспект Мира, 119), их выбрало 32,60%. Вторым по популярности вариантом стала бывшая городская усадьба Вяземских-Шереметевых Остафьево — свои голоса за нее отдали 19,64% участников голосования. Оба объекта были включены в программу Дней исторического и культурного наследия.