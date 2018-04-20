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Более 1 тыс. пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом МТППК в Шереметьево с начала года
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Более 1 тыс. пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом МТППК в Шереметьево с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1 тыс. пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в аэропорт Шереметьево с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе МТППК.
«С начала 2018 г. объединенным маршрутом «поезд+автобус» в аэропорт Шереметьево воспользовались более 1 тыс. человек. Трансфер пользуется наибольшей популярностью у жителей Твери и Москвы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в рамках мультимодального маршрута «поезд+автобус» пассажиры приезжают на скоростном поезде «Ласточка» на железнодорожную станцию «Химки», где пересаживаются на автобус, курсирующий между станцией и аэропортом Шереметьево. При этом время отправления автобусов согласовано с расписанием «Ласточек».
«Путь от станции «Химки» до аэропорта занимает около 25-35 минут, автобус следует без остановок. Таким образом, пассажиры «Ласточек» могут с комфортом добраться из Твери до Шереметьево в среднем за 2 часа 30 минут, а с Ленинградского вокзала — за 45-50 минут», — пояснили в пресс-службе.
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