Правило проката велосипеда изменится

Москвичам разрешат брать велосипеды в прокат где угодно

После чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве запустят пилотные проекты по прокату самокатов и велопрокат без станций. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».

«После ЧМ-2018 мы решили сделать пилот по велопрокату. Также к нам обратились компании по проекту самокатов мускульных и электрических. Мы будем тестировать эти проекты в качестве пилота после ЧМ-2018. Даже каршеринговые компании хотят заниматься прокатом самокатов», — рассказал он.

По его словам, власти столицы против «хаотичного разбрасывания» велосипедов по Москве.

«Мы думаем, что должно быть много зон, где вы могли бы закончить сессию. И считаем, что компания-прокатчик должна этим заниматься», — заключил Ликсутов.

В марте сообщалось, что первые пункты проката самокатов в Москве откроются до конца мая. Они появятся в районе Якиманки, около метро «Парк культуры» и «Октябрьская». Всего будет открыто около 20 пунктов проката.