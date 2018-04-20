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Правило проката велосипеда изменится
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Москвичам разрешат брать велосипеды в прокат где угодно 

Мослента 1 час назад
После чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве запустят пилотные проекты по прокату самокатов и велопрокат без станций. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».
«После ЧМ-2018 мы решили сделать пилот по велопрокату. Также к нам обратились компании по проекту самокатов мускульных и электрических. Мы будем тестировать эти проекты в качестве пилота после ЧМ-2018. Даже каршеринговые компании хотят заниматься прокатом самокатов», — рассказал он.
По его словам, власти столицы против «хаотичного разбрасывания» велосипедов по Москве.
«Мы думаем, что должно быть много зон, где вы могли бы закончить сессию. И считаем, что компания-прокатчик должна этим заниматься», — заключил Ликсутов.
В марте сообщалось, что первые пункты проката самокатов в Москве откроются до конца мая. Они появятся в районе Якиманки, около метро «Парк культуры» и «Октябрьская». Всего будет открыто около 20 пунктов проката.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
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