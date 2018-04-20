Гостиницу на 150 номеров построят в центре города

Гостиницу на 150 номеров построят в Таганском районе Москвы

Работы по возведению здания уже стартовали, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Восьмиэтажное здание появится на улице Земляной Вал, владение 70, строение 1. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, расположение гостиницы позволит восстановить разрушенный исторический фронт застройки со стороны Садового кольца.

Первые два этажа отдадут для общественных функций. Здесь расположатся ресторан, фитнес-клуб, помещения для переговоров, столовая для персонала гостиницы. Все остальные помещения займут гостиничные номера.

Под парковки и вспомогатетельные помещения отведут два подземных и цокольный этаж. Общая площадь здания составит более 10 тысяч квадратных метров.

В облицовке здания используют стекло и крупноразмерные панели керамогранита.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы построят апарт-отель. 12-этажное здание с двухуровневой подземной автостоянкой будет вмещать 221 номер.