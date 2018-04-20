Ещё
Гостиницу на 150 номеров построят в центре города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гостиницу на 150 номеров построят в Таганском районе Москвы 

Москва24 49 минут назад
Работы по возведению здания уже стартовали, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Восьмиэтажное здание появится на улице Земляной Вал, владение 70, строение 1. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, расположение гостиницы позволит восстановить разрушенный исторический фронт застройки со стороны Садового кольца.
Первые два этажа отдадут для общественных функций. Здесь расположатся ресторан, фитнес-клуб, помещения для переговоров, столовая для персонала гостиницы. Все остальные помещения займут гостиничные номера.
Под парковки и вспомогатетельные помещения отведут два подземных и цокольный этаж. Общая площадь здания составит более 10 тысяч квадратных метров.
В облицовке здания используют стекло и крупноразмерные панели керамогранита.
Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы построят апарт-отель. 12-этажное здание с двухуровневой подземной автостоянкой будет вмещать 221 номер.
Москва24: последние новости
Московский Кремль закроют для посещения с 4 по 7 и 9 мая На ярмарках выходного дня в столице можно купить товары из 50 регионов Почти две тысячи дворов станут зеленее весной в рамках акции "Миллион деревьев"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание261
«Весь салон залит кровью»44
Турция вывела золотой запас из США223
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть34
Кремль отреагировал на визовую блокаду США36
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
10:16
Гостиницу на 150 номеров построят в центре города
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение