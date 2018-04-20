Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в столичном регионе на следующей неделе

Новая неделя в столице начнется с заморозков. Ночью температура воздуха в московском регионе будет опускаться до пяти градусов ниже нуля, сообщили в центре погоды «Фобос».

"В первый день новой недели придет небольшой холодный антициклон, прогнозируется переменная облачность без осадков, ночью заморозки — минус один-три в Москве , от нуля до минус пяти в области. Днем плюс шесть-восемь и плюс четыре-девять соответственно", — цитирует синоптиков Агентство «Москва»

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Нормализуется атмосферное давление.

В оставшиеся дни текущей недели ожидается пасмурная погода с дождями. В ночь на субботу уже возможны небольшие осадки, они продолжатся днем. При этом будет довольно тепло: до плюс 18 градусов.

"Усилится юго-западный до 6–11 метров в секунду. Давление будет активно падать, к вечеру достигнет 730 миллиметров ртутного столба", — рассказали в центре.

В воскресенье к дождям прибавится холод. Ночью столбики термометров опустятся до двух-четырех градусов тепла, а днем не поднимутся выше шести градусов. Сохранится также и сильный ветер, давление начнет расти, но сохранит пониженное значение.