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Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в столичном регионе на следующей неделе
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Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в столичном регионе на следующей неделе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Новая неделя в столице начнется с заморозков. Ночью температура воздуха в московском регионе будет опускаться до пяти градусов ниже нуля, сообщили в центре погоды «Фобос».
"В первый день новой недели придет небольшой холодный антициклон, прогнозируется переменная облачность без осадков, ночью заморозки — минус один-три в Москве, от нуля до минус пяти в области. Днем плюс шесть-восемь и плюс четыре-девять соответственно", — цитирует синоптиков Агентство «Москва».
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Нормализуется атмосферное давление.
В оставшиеся дни текущей недели ожидается пасмурная погода с дождями. В ночь на субботу уже возможны небольшие осадки, они продолжатся днем. При этом будет довольно тепло: до плюс 18 градусов.
"Усилится юго-западный до 6–11 метров в секунду. Давление будет активно падать, к вечеру достигнет 730 миллиметров ртутного столба", — рассказали в центре.
В воскресенье к дождям прибавится холод. Ночью столбики термометров опустятся до двух-четырех градусов тепла, а днем не поднимутся выше шести градусов. Сохранится также и сильный ветер, давление начнет расти, но сохранит пониженное значение.
Ранее Гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятной погоде, которая может установиться в Москве 21–23 апреля. По данным синоптиков, в Московской области ожидаются дожди со снегом, появится также снежный покров толщиной до 5–15 сантиметров.
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