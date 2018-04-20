Почти две тысячи дворов станут зеленее весной в рамках акции «Миллион деревьев»

Этой весной в столице высадят 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников в рамках акции "Миллион деревьев", передает портал мэра и правительства Москвы

Ели, рябины, черемухи и дубы, сирень, чубушник, кизильник и шиповник появятся на территории 80 образовательных учреждений и почти в двух тысячах дворов.

Где именно станет зеленее, горожане выбрали с помощью голосования в проекте "Активный гражданин". Адреса, по которым будут высаживать растения, можно посмотреть здесь.

Акция "Миллион деревьев" — крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Этой весной открывается ее десятый сезон. Всего с осени 2013 года в рамках программы в столице высадили более двух миллионов деревьев и кустарников.

Посадить дерево можно и во время общегородского субботника, который пройдет 21 апреля в парках и скверах города. Здесь будут не только убирать, но и высаживать растения. Для этого горожанам на месте выдадут саженцы и инвентарь.